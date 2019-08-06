Подсчитано число работающих по специальности россиян

Порядка 57 процентов работающих россиян трудятся по специальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленный экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития.

По данным аналитиков, 11 процентов респондентов имеют образование высокого качества, 34 процента имеют качество образования «выше среднего».

«С точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, более 40 процентов населения вполне конкурентны на рынке труда», — говорится в мониторинге.

Между тем более половины работающих россиян имеют образование среднего или невысокого качества, поэтому они вынуждены выбирать специальности, которые не требуют особых компетенций.

Главной задачей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России до пяти процентов в год к 2024 году.

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