В Свердловской области отметили повышение производительности труда

Предприятия Свердловской области фиксируют положительные перемены в первые месяцы участия в нацпроекте «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Предприятие «СТЭП», расположенное в Нижнем Тагиле и специализирующееся на производстве трансформаторных подстанций, с апреля 2019 года благодаря сотрудничеству со специалистами Федерального центра компетенций увеличило эффективность отдельных операций более чем на 30 процентов.

Руководство предприятия сообщило, что для оптимизации процессов внедряются небольшие нововведения, авторами которых являются сами работники предприятия.

По итогам 2019 года на предприятии планируется сократить время производства заказа на 30 процентов, нарастить производительность труда на восемь процентов, а выработку — на 40 процентов. У предприятия есть план мероприятий, который был составлен специалистами центра компетенций для достижения этих показателей.

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