В Смоленской области переучат оказавшихся в зоне риска работников

В Смоленской области более 42 миллионов рублей направят в течение четырех лет на переобучение сотрудников предприятий, находящихся под угрозой сокращения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта по повышению производительности труда.

Реализация программы начнется в 2021 году. Пока местные власти изучают рынок труда и выясняют, каким категориям сотрудников потребуется переобучение, отбираются обучающие программы и педагогический состав.

Ожидается, что программа переобучения позволит увеличить производительность труда на пять процентов, избежать сокращений, поскольку человек просто сможет перейти на другую позицию.

В общей сложности в реализации нацпроекта в Смоленской области примут участие около 50 средних и крупных предприятий. Их руководители также пройдут обучение по спецпрограммам.

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