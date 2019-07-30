Увеличением производительности труда занялись 11 липецких предприятий

В Липецкой области повышением производительности труда занялись 11 местных предприятий. Об этом сообщает ГТРК «Липецк». Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Планируется, что в 2019 году в программу войдут не менее 17 местных предприятий. В настоящее время отбор для участия в национальном проекте продолжается.

Производительность труда на липецких предприятиях планируется увеличить главным образом за счет ликвидации потерь и применения технологии бережливого производства, сообщил начальник управления экономики администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Главной задачей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России до пяти процентов в год к 2024 году.

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