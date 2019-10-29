В Карачаево-Черкесии снизился уровень безработицы

Число безработных в Карачаево-Черкесии с сентября 2018 года по сентябрь 2019-го снизилось на 0,4 процента, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат по Северо-Кавказскому федеральному округу.

К концу сентября 2019 года число зарегистрированных незанятых в регионе составило 3,4 тысячи человек, из которых более 84 процентов безработные. Пособие по безработице назначено 2,2 тысячи местных жителей. Снижение числа безработных соответствует целям нацпроекта по повышению производительности труда.

По данным ведомства, с сентября прошлого года в республике выросла потребность в работниках у предприятий. Так, заявленная организациями потребность в сотрудников составила 2225 человек.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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