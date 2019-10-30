Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Журналист попытался похвалить террориста и попал под шквал критики
В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов в зону конфликта
Познер встал на защиту гражданина США Малкина
Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге
Найдена самая дешевая квартира Москвы
Путин прилетел в Венгрию на переговоры
Модель нарядилась в белье для женщин с большой грудью и отправилась на улицу
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков
Новости партнеров

Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной

Перейти в «Мою Ленту»

Американские математики решили одну из самых сложных проблем — гипотезу о существовании бесконечного числа простых чисел-близнецов. Однако доказать это предположение удалось только для частного случая: конечного поля, то есть множества, состоящего из ограниченного количества элементов. Как пишет издание Live Science, это аналогично математическому доказательству, сделанному в альтернативной Вселенной, где бесконечное множество чисел замкнуто само на себя подобно часовому циферблату.

Исследователи воспользовались тем фактом, что элементы конечного поля образуют многочлены, как и обычные числа. Кроме того, известно, что утверждения, которые верны для целых чисел, верны и для многочленов конечного поля. Например, существуют пары простых чисел (числа-близнецы), отличающихся на 2 (например, 3 и 5, 11 и 13), и вместе с этим существуют пары многочленов конечного поля, также отличающиеся на определенное число.

Многочленам соответствуют графики, поэтому математики обратились к геометрии, которая стала удобным инструментом для подтверждения гипотезы, что в конечных полях существует бесконечное количество парных многочленов. Однако вряд ли удастся доказать таким же образом гипотезу о существовании бесконечного количества чисел-близнецов, а также простых чисел, разница между которыми равна любому числу. По словам ученых, возможно, что гипотеза должна доказываться совсем по-другому.

Простыми числами называют целые положительные числа (натуральные), которые делятся лишь на единицу и само себя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mathematicians Solve 'Twin Prime Conjecture' — In an Alternate Universe
Россияне создали новую геометрию
Решена полувековая математическая загадка
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0429 октября

«Как сравнивать его с Гитлером?»

Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
16:08Сегодня

Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72

15:37Сегодня

НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»

13:56Сегодня

Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа

Наука и техника00:0227 октября

Злой разум

Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
12:33Сегодня

Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон

11:18Сегодня

У «контролирующего» Европу российского «Контейнера» нашли мертвую зону

09:11Сегодня

Предсказана новая смертельная угроза человечеству

Наука и техника00:0125 октября

По всем фронтам

Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
09:10Сегодня

Россия построит уникальные военные корабли

06:39Сегодня

Решена неподвластная человеку задача

05:30Сегодня

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ядерной «Булавой»

Россия
Губернатора Владимирской области уличили в игнорировании проблем в медицине
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Россиянам разрешили есть мороженое при простуде
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Российскую ЛГБТ-активистку отчислили из университета
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Взамен единственного в деревне колодца россияне получили новый у помойки
Все материалы
Мир
Болгария отказала в визе российскому дипломату
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Курдов захотели включить в состав сирийской армии
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Сирийцы стали копировать российский спецназ
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Объяснена причина закрытия посольств Израиля по всему миру
Все материалы
Бывший СССР
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украинские националисты будут контролировать ситуацию в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Все материалы
Экономика
Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Торговую сделку США и Китая сорвали погромы
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»
О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
США признали бессилие перед «Северным потоком — 2»
Все материалы
Силовые структуры
Владелец российского магазина завлекал школьниц угощениями и совращал их
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Общавшегося с архангельским террористом подростка отпустили из СИЗО домой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Вор в законе Новик с восемью судимостями попался оперативникам
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
ФСБ задержала директора физического института РАН
Все материалы
Наука и техника
Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Все материалы
Спорт
Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Бывшего футболиста сборной России подловили на незнании возраста дочери
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Моуринью захотел вернуться в АПЛ
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Малкин назвал причины получения американского гражданства
Все материалы
Культура
Стоун поделился впечатлениями от общения со «скромным и рассудительным» Путиным
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Шнуров в стихах высмеял представления россиян о достойной пенсии
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Познер в Instagram оказался не Познером
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Ведущий программы «Время» захотел ответить за слова о зомбированных геймерах
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Канал RT потроллил и обматерил Навального
Все материалы
Ценности
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию
Все материалы
Путешествия
Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Boeing обвинили в создании «летающих гробов»
Все материалы
Из жизни
Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Номер службы секса по телефону по ошибке напечатали на документах школьников
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Женщина сбросила 73 килограмма на диете из бургеров и чипсов
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Производитель шин снял ролик про сложную цепную реакцию
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Все материалы
Дом
Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Каждый второй россиянин оказался доволен своим жильем
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Россиянам посоветовали жить на арендные доходы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы