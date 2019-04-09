Решена полувековая математическая загадка

Математики из Австралии и Франции создали высокоэффективный алгоритм, позволяющий быстро умножать числа, слишком большие для обычных способов. Ученые искали этот метод в течение почти 50 лет с тех пор, как в 1971 году был предложен алгоритм Шенхаге-Штрассена. Об этом пишет издание Science Alert.

Новый алгоритм выполняется за время, равное O(n log n), где n является порядком числа. Он может выполнять операцию умножения с числами, состоящими из более чем миллиарда знаков, в течение менее чем 30 секунд.

Обычные методы выполняют это действие за время, равное n в степени 1,58-2, и у компьютеров вычисление результата с большими множителями может занять месяцы. Это происходит потому, что, например, умножение двух трехзначных чисел требует девяти операций (каждая цифра одного числа перемножается с тремя другими), а двух четырехзначных чисел — уже 16 операций.

Высокоэффективный алгоритм полезен для вычисления произведений только очень больших чисел, например, 10 в степени 214857091104455251940635045059417341952. Теоретически он по скорости превосходит оригинальный метод Шенхаге-Штрассена, в основе которого лежит быстрое преобразование Фурье. Однако ученые опасаются, что в доказательстве их метода могли быть допущены ошибки, и необходимы дальнейшие проверки для подтверждения его работоспособности.

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