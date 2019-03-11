Назван способ построить сверхбыстрый звездолет

Математик Луис Крейн (Louis Crane) из Университета штата Канзас (США) пришел к выводу, что инопланетяне могут использовать космические корабли, которые получают энергию от радиации Хокинга. Препринт статьи опубликован в репозитории arXiv.

На борту таких аппаратов должны находиться микроскопические черные дыры, излучающие гамма-радиацию, которые можно зафиксировать с помощью телескопов. Ученый считает, что это единственный способ создать звездолет, двигающийся с околосветовой скоростью.

Как пишет Крейн в своей работе, диаметр искусственной черной дыры должен достигать примерно 2,8 аттометра (2,8 на 10 в минус 19-й степени). Такая черная дыра будет существовать в течение века и генерировать достаточно энергии для разгона корабля до релятивистских (околосветовых) скоростей за 10 лет. Она будет горячее, чем любой другой природный объект, испускать частицы и гамма-лучи энергией свыше 16 гигаэлектронвольт.

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Таким образом, для внешнего наблюдателя удаляющийся корабль будет выглядеть как точечный источник гамма-радиации с увеличивающимся сдвигом электромагнитного излучения в красную длинноволновую сторону спектра (красное смещение) из-за эффекта Доплера. Когда звездолет развернется для торможения, для другого наблюдателя, находящегося в точке назначения, корабль будет обладать уменьшающимся синим смещением.

По словам исследователя, подобная технология пока недостижима для человечества. Для создания искусственной черной дыры, которую можно использовать в качестве источника энергии, необходимо преодолеть технические сложности, нерешаемые с помощью современных технологий. Такой проблемой является фокусировка энергии гамма-лазера до масштабов ядра атома, а также отражение гамма-радиации. На настоящий момент невозможно сказать, можно ли вообще их решить и каким будет космический корабль, использующий энергию черной дыры.

Крейн предполагает, что астрономы уже находили объекты, которые являются кандидатами на роль таких звездолетов, в том числе несколько сотен источников гамма-излучения высокой энергии, природа половины которых остается неизвестной. По словам ученого, человечеству необходимо задуматься всерьез над проблемой создания черных дыр, поскольку такая общая цель придаст смысл существованию людей. «Это может противодействовать национализму и ксенофобии», — пишет исследователь.

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