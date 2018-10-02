Объяснено «зловещее» отсутствие инопланетных цивилизаций

Астрономы Университета штата Пенсильвания (США) раскритиковали доводы в пользу парадокса Ферми, согласно которому следы деятельности инопланетных цивилизаций не наблюдаются в Млечном Пути, хотя они должны быть уже обнаруженными, если инопланетяне действительно существуют. По мнению ученых, доля изученного пространства в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США) слишком мала, чтобы можно было делать какие-то выводы. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.org.

Парадокс Ферми применяется для описания несоответствия между оптимистичной оценкой количества инопланетных цивилизаций в Галактике, которая выводится из уравнения Дрейка, и тем фактом, что до сих пор не найдены следы их существования. Ученые предложили несколько объяснений этому: например, инопланетяне гибнут до того, как станут обнаруживаемыми, они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации планеты или остановки технологического развития. Одной из формулировок парадокса Ферми является «Факт А», согласно которому инопланетные корабли должны были бы часто посещать Солнечную систему и Землю.

Однако исследователи раскритиковали «Факт А», поскольку даже на Земле остаются места, куда современные технологии, созданные людьми, не проникли. Они также подвергли сомнению такую концепцию как, «Зловещая тишина» Пола Дэвиса, указывающую на отсутствие в галактике «радиомаяков» искусственного происхождения. Согласно выводам астрономов, даже с учетом того, что радиопрослушивания в рамках проекта SETI начались в 60-х годах прошлого века, было изучено слишком мало, чтобы можно было заявлять об отсутствии большого числа радиомаяков. Ученые сравнивают это с утверждением о существовании морских животных по стакану воды, зачерпнутой из океана.

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