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Объяснена невозможность контакта с внеземными цивилизациями

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Психологи Кадисского университета в Испании пришли к выводу, что человечество не может распознать сигналы от инопланетных цивилизаций, поскольку последние могут использовать связь на неизвестных физических принципах. Ученые также критикуют исследователей, занятых в проекте SETI, поскольку те сконцентрированы лишь на поиске радиосигналов. Статья ученых опубликована в журнале Acta Astronautica.

Специалисты считают, что человечество не может обнаружить внеземной разум из-за аналога слепоты невнимания. Этот психологический феномен заключается в неспособности разглядеть предмет, попавший в поле зрения, из-за присутствия других объектов, на которых сконцентрировано внимание человека. По мнению авторов статьи, вместо того, чтобы искать другие возможные каналы связи, ученые, занятые в проекте SETI, концентрируются на регистрации инопланетных радиосигналов.

В доказательство своей точки зрения психологи провели когнитивный тест с участием 137 добровольцев, который состоял из нескольких частей. Первая была проверкой на когнитивную рефлексию, которая заключается в оценке способности человека правильно решить задачу, быстрый интуитивный ответ на которую является неверным. После этого участникам давали аэрофотографии искусственных и природных объектов. В один из снимков было вставлено уменьшенное изображение человека в костюме гориллы (намек на знаменитый эксперимент с невидимой гориллой).

Оказалось, что те, кто склонен к импульсивному поведению и торопился дать неверный ответ, чаще замечали гориллу на снимках. В то же время люди с аналитическим складом ума более склонны к «слепоте невнимания». Такие результаты, по мнению психологов, свидетельствуют о том, что ученые, возможно, не замечают других свидетельств существования внеземных цивилизаций.

Кроме того, психологи раскритиковали шкалу Кардашева, применяемую для оценки технологического развития гипотетической цивилизации на основе потребляемого ею количества энергии. Так, цивилизации первого типа используют все доступные ресурсы на родной планете, второго типа — энергию звезды, а третьего типа — всей галактики. Ученые предлагают альтернативную шкалу, основанную на способности изменять условия окружающей среды.

По их мнению, человечество находится на переходном этапе от первого ко второму типу. Оно остается зависимым от природных условий Земли, уязвимо для глобальных катастроф и испытывает влияние биологической эволюции. В то же время люди относительно близки к тому, чтобы стать космическими колонистами и пользоваться достижениями генной инженерии и ядерной физики, а цивилизации третьего типа являются сверхразвитыми и способны манипулировать пространством-временем, темной материей и темной энергией. Таким образом, поиск радиосигналов дает возможность найти цивилизации только первого типа.

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