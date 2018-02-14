Послания инопланетян назвали смертельно опасными

Астрономы из Германии и США заявили, что инопланетные послания в случае, если они будут получены, необходимо уничтожать без расшифровки. Ученые считают, что человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для человечества. Препринт исследования опубликован в репозитории arxiv.org.

Считается, что послание от внеземных цивилизаций (ETI) может быть получено в виде сигналов, которые будут пойманы радиотелескопами, или инопланетных артефактов. Ученые полагают, что сообщение, отправленное «братьями по разуму», с достаточно большой долей вероятности будет вредоносным. Человечеству следует отказаться от чтения послания, поскольку нельзя быть уверенным, что отправитель не является злой, воинствующей цивилизацией.

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Исследователи считают, что возможны несколько типов опасных сообщений. Такая информация, как «завтра мы превратим ваше Солнце в сверхновую», вызовет панику вне зависимости от того, правда это или нет. В другом случае, это может быть текст большого объема, который окажет деморализующее влияние на культуру. В пример эксперты приводят гипотезу, согласно которой падению Римской империи способствовала Библия.

В статье рассматривается самый вероятный тип гипотетического сообщения, который является аналогом послания Cosmic Call, сделанного радиотелескопом РТ-70 под Евпаторией. Он представляет собой ряд двоичных символов, которые расшифровываются в виде рисунка. Если сообщение распечатать на бумаге для дальнейшего анализа, то вред представляет только сам смысл сообщения. Однако при использовании компьютера сообщение, которое слишком сложно для расшифровки вручную, может быть опасным кодом, что требует изоляции цифрового устройства.

Ученые полагают, что для расшифровки сообщения невозможно соблюсти все условия безопасности. Они предлагают сценарий, согласно которому человечеством было получено дружественное сообщение, включающее «галактическую библиотеку в виде искусственного интеллекта». Даже если эксперимент будет проведен на Луне с помощью изолированного компьютера, а в случае угрозы активируются ядерные заряды, робот, вероятно, начнет манипулировать людьми, обещая им вознаграждения для своего побега. Кроме того, «библиотека» может научить людей создавать сложные технологии, не предупреждая их о побочных эффектах.

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