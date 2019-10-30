Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя

Девушка решила обесцветить волосы и во время процедуры использовала пакет из американского супермаркета Walmart, однако в результате рисунок отпечатался прямо на ее прическе. Фотографию опубликовал пользователь Reddit с ником kttyfrncs, пост завоевал популярность на ресурсе.

Автор поста отметил, что пакет был нужен, чтобы сохранить тепло, необходимое для обесцвечивания. Однако в результате краска от целлофана синего цвета осталась на волосах. Публикация стала популярна у пользователей, собрав более 53 тысяч лайков.

В комментариях многие оценили неожиданный для самой девушки креатив. SacredSix выразил уверенность, что это положит начало новому тренду. «Гарантирую, увидите, как рэперы будут делать так же», — предрек он. Автор поста, kttyfrncs, предложил свой вариант творческого псевдонима для музыканта — Lil Walmart.

Pandabum1 посчитал, что такая прическа может стать конкурентным преимуществом при устройстве на работу в Walmart. Некоторые вспомнили рэпера Eminem, который в начале 2000-х тоже обесцвечивал волосы. Shinolight предложил простой вариант избавиться от знака Walmart — «просто покрасить волосы в синий».

Ранее пользователь Reddit рассказал, как 13 лет жил с камнем в ухе. Будучи ребенком, он засунул гальку себе в ушной канал. Проблему не могли решить ни врачи, ни родители. Посторонний предмет он извлек самостоятельно.

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