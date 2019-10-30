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Взамен единственного в деревне колодца россияне получили новый у помойки

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После жалоб жителей деревни Кораблево Челябинской области на единственный в населенном пункте «тухлый» колодец чиновники вырыли им новый — возле навозной кучи, пишет Znak.com.

В деревне проживает около 300 человек, и раньше на всех них был единственный питьевой источник. Сейчас ему уже 88 лет, вода в нем загрязнена нечистотами и бактериями, нормы железа и сероводорода превышены. В народе это место называют «тухлым колодцем».

Селяне добились внимания властей к своей проблеме, им обещали пробурить новую скважину и организовать подвоз воды. По словам собеседников издания, ситуация после этого не улучшилась. Старый колодец не закрыли, и некоторые продолжают им пользоваться. Новый сделали, но в низине, куда стекаются грязные воды от находящихся неподалеку несанкционированной свалки и навозной кучи. Работы выполнялись техникой, которой обычно сгребают навоз.

Подвоз воды начался, но происходит он раз в неделю и только для местного депутата — в размере четырех 40-литровых бутылей при норме потребления 210 литров в день на одного человека.

Жители попросили власти включить Кораблево в программу «Чистая вода», выделить деньги на разработку проекта водоснабжения и организовать медицинскую проверку их здоровья.

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