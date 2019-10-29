Назван масштаб загрязнения рек после обрушения дамб под Красноярском

Сразу после разрушения дамб в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 29 октября.

В пробах воды, взятых 20 октября в реке Сисим, эксперты обнаружили большое количество свинца и цинка.

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ЧП в регионе произошло утром 19 октября. В результате обрушения пяти незаконных сооружений волной из глины и камней снесло несколько жилых строений в поселке золотодобытчиков. Погибли 17 человек, 44 человека пострадали.

По факту произошедшего начато уголовное производство, задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. Следователи полагают, что обрушение произошло из-за нарушения технологии работ. На месте прорыва дамб был обнаружен сейф с 18 килограммами золота. В Следственном комитете сообщили, что драгметалл используют для возмещения ущерба потерпевшим. Примерная стоимость содержимого найденного ящика оценивается в 5,4 миллиона рублей.

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