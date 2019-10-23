Вскрытие найденного после прорыва дамбы в Красноярске сейфа показали на видео

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Вскрытие сейфа с золотом, который нашли после прорыва дамбы в Красноярском крае, попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Стрелка».

На записи видно, что рабочий отпиливает крышку сейфа болгаркой, после чего вскрывает его ломом. На следующем кадре показано, что внутри сейфа лежит большой желтый ящик. Содержимое вываливают на землю, видно, что внутри находятся колбы с неповрежденными пломбами, в которых, предположительно, лежит золото, а также пакеты с концентратом для вторичной обработки.

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Ранее сотрудник одного из предприятий по переработке драгметаллов сообщил, что в сейфе хранилось шлиховое золото. По его словам, если внутри находилось 18 килограммов шлихового золота, то чистого в нем — 1800-2700 граммов. Он рассказал, что текущая стоимость грамма золота составляет 3 тысячи рублей — общая сумма находки может составлять от 5,4 миллиона рублей.

О найденном на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края сейфе стало известно ранее 22 октября. Металлический ящик был обнаружен полицейскими во время поисков на месте прорыва дамб. В Следственном комитете сообщили, что найденный драгметалл — всего около 18 килограммов — будет использован для возмещения ущерба потерпевшим.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В результате происшествия погибли 15 сотрудников «Сибзолото», 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

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