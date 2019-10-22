Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае. Слова специалиста, имя которого не называется, приводит «Комсомольская правда».

Он рассказал, что, скорее всего, в сейфе хранилось шлиховое золото. «В нем чистого драгметалла около 10, в лучшем случае, 15 процентов. Все остальное примеси. То есть, если там было 18 килограммов шлихового золота, чистого — 1 800-2 700 граммов», — уточнил специалист.

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По его словам, при текущей стоимости грамма золота в три тысячи рублей общая сумма находки может равняться 5,4-8,1 миллиона рублей. Собеседник издания подчеркнул, что это условные расчеты.

Специалист также рассказал, что шлиховое золото не вывозят с участков постоянно — его копят с весны до осени, а потом передают на перерабатывающие предприятия. «Учитывая, что сейчас сезон близится к концу, это была приличная партия для участка и, конечно, пропажа означала бы большие проблемы для руководства, которых у них и без того немало», — заключил он.

О найденном на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края сейфе стало известно ранее 22 октября. Металлический ящик был обнаружен полицейскими во время поисков на месте прорыва дамб. Позже его вскрыли, там лежали девять колб с неповрежденными пломбами с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

В Следственном комитете сообщили, что найденный драгметалл — всего около 18 килограммов — будет использован для возмещения ущерба потерпевшим. Соответствующее ходатайство поступит в суд в ближайшее время.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром в субботу, 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В результате происшествия погибли 15 сотрудников «Сибзолото», 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Возбуждено дело по статье 216 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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