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Стало известно состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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В больнице остаются девять пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте краевого Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в краевой клинической больнице. Их состояние средней степени тяжести либо удовлетворительное, угрозы жизни нет. Как отметило RT, всего госпитализировали 18 человек.

Обрушение незаконно возведенных дамб в Красноярском крае произошло утром 19 октября. Пятиметровая волна глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчика.

Пострадали 44 человека, погибли 17. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология работ. Мастер горного участка арестован. Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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