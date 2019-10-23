Опубликовано видео последствий прорыва дамб в Красноярском крае

ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Вконтакте

Сотрудники поисково-спасательных служб занимаются ликвидацией последствий прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края. Видео работ появилось в группе регионального управления МЧС во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах с высоты птичьего полета показана затопленная местность. При помощи подъемного крана из воды достают легковой автомобиль. На видео также попали другие машины в полуразрушенном состоянии. На берегах реки Сейба валяются обломки.

Уточняется, что на месте происшествия продолжаются поиски рабочих золотодобывающей артели, которые пропали во время прорыва дамбы. 22 октября наземные группы проверили около четырех километров береговой линии, а кинологи обследовали 10 тысяч квадратных метров прилегающей территории.

Обрушение незаконных дамб в Красноярском крае произошло утром 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что «разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников».

В результате происшествия погибли 15 сотрудников холдинга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Мастер горного участка арестован. Возбуждено дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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