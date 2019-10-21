Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 октября.

Александр Усс доложил главе государства о мерах по ликвидации ЧП и оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших.

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Ранее в понедельник стало известно, что число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино увеличилось с 27 до 44 человек, четыре человека остаются в тяжелом состоянии.

Пять незаконных дамб в Красноярском крае обрушились утром 19 октября. Пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков. В результате погибли 15 сотрудников холдинга «Сибзолото».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ.

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