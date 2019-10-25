В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.

«Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач», — сказал он.

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Пять незаконных сооружений обрушились утром 19 октября. В результате волной из глины и камней снесло несколько жилых строений в поселке золотодобытчиков. В «Сибзолото» отметили, что разрушение насыпи одного из технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение.

ЧП унесло жизни 17 человек. По факту произошедшего начато уголовное производство, задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Позже на месте прорыва дамб был обнаружен сейф с золотом.

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