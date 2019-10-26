Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Стало известно об отношении командира к солдатам в военной части в Забайкалье
США из-за России «подвинули» Японию на МКС
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Назван самый кассовый «взрослый» фильм
Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал
Российские пенсионеры попытались вскрыть сейф и устроили взрыв
Макгрегор объяснил свою неприязнь к дагестанцам
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Выбрана новая «Мисс Земля»
Новости партнеров

Россиянам запретили ловить рыбу в озере из-за загадочной болезни

Перейти в «Мою Ленту»

Власти запретили ловить рыбу в озере Андреевском в Тобольском районе Тюменской области после ряда случаев отравлений у местных жителей, начавшихся после гибели собак. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает издание Znak.com.

Установлено, что в обитающей в водоеме рыбе накапливаются токсичные продукты. Местные ловили ее и употребляли в пищу, после чего у них начинались приступы боли в мышцах, симптомы почечной недостаточности и другие признаки острого пищевого отравления, называемого гаффской болезнью.

Медики и сотрудники эпидемиологической службы прибыли в деревню Ачир у озера, где взяли на анализы биоматериал, пробы воды, почвы, речной и прибрежной растительности. Результаты анализов специалистов будут готовы в течение 17 дней.

Региональный Роспотребнадзор обозначил, что продающим рыбу торговцам необходимо иметь на нее ветеринарные свидетельства.

25 октября сообщалось, что собаки в деревне могли погибнуть из-за попавшего в воду ядовитого растения хвоща. Десять наиболее тяжело отравившихся местных жителей госпитализированы в областную больницу вертолетами. Незадолго до этого в деревне массово умирали собаки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро
Названа возможная причина загадочной болезни россиян после массовой гибели собак
После массовой гибели собак россияне заболели неизвестной болезнью
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Решающим фактором стала, конечно, квартира»

Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
14:31Сегодня

Российские пенсионеры попытались вскрыть сейф и устроили взрыв

12:46Сегодня

Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам

11:23Сегодня

Москвичей предупредили о пике похолодания 

Россия00:0423 октября

«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»

Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
10:06Сегодня

Попавший в смертельное ДТП автобус вез пожилых россиян на конкурс

08:52Сегодня

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

08:06Сегодня

В результате ДТП погибли восемь россиян

Россия00:0421 октября
Светлана Прокопьева

«Ну не заберут же они меня внезапно?»

Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
07:20Сегодня

В российском городе взорвалось кафе

06:39Сегодня

Россиянам предложат оплачивать проезд пустыми бутылками

04:51Сегодня

Каховская линия московского метро закрылась навсегда 

Россия
Россиянам запретили ловить рыбу в озере из-за загадочной болезни
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Российские пенсионеры попытались вскрыть сейф и устроили взрыв
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Москвичей предупредили о пике похолодания
Все материалы
Мир
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Раскрыты первые слова Бутиной после возвращения в Россию
Дух несвободы
 
В США отказались выделять средства на участие России в G7
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Мария Бутина вернулась в Россию
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
«Мисс Украина» ответила на вопрос о Крыме и удивила журналистов
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки
Все материалы
Экономика
Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Россиян попросили не переживать по поводу дефицита гречки
Все материалы
Силовые структуры
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Стало известно об отношении командира к солдатам в военной части в Забайкалье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны подробности задержания устроившего бойню в Забайкалье солдата
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Появились первые кадры с места бойни в военной части в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
США из-за России «подвинули» Японию на МКС
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
В России назвали главную уязвимость Калининграда
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Надвигающийся на Землю гигантский астероид показали на видео
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Все материалы
Спорт
Макгрегор объяснил свою неприязнь к дагестанцам
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
На российском футбольном матче произошла массовая драка с тремя удалениями
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
Американский боец UFC назвал Макгрегора трусом и бросил ему вызов
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении
Все материалы
Культура
Назван самый кассовый «взрослый» фильм
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Канье Уэст признался в порнозависимости
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
Все материалы
Интернет и СМИ
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Сюткин высказался по поводу сообщений об отказе участника «Голоса» пожать ему руку
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов
Все материалы
Ценности
Появились фото похудевшей после расставания с мужем певицы Адель
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Девушка похвасталась татуировкой на ноге и была обругана за «отвратительные» ногти
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Меган Маркл скопировала наряд испанской королевы
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Командира элитного иранского спецназа заметили в куртке американского бренда
Все материалы
Путешествия
В России откажутся от «плацкартов»
Греческие вайнахи
Башни, горцы, чудеса: зачем ехать на Пелопоннес
Туристы искупались в море аномального цвета и пострадали
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Названы сроки запуска плацкартных вагонов с душем
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Туристка решила встретить рассвет на горе обнаженной, сорвалась и погибла
Все материалы
Из жизни
Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Овцы взбунтовались против овчарки
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Редкая двухголовая змея вырвалась на свободу и уползла
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
В России подсчитали траты водителей на личные автомобили
УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением
Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн
Все материалы
Дом
Россияне назвали фашистской табличку «Чистые Пруды»
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянину в темноте продали кишащую тараканами квартиру
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы