Названа возможная причина загадочной болезни россиян после массовой гибели собак

Вспышка гаффской болезни в деревне Ачиры Тюменской области могла произойти из-за попадания в воду речного и болотного ядовитого растения хвоща, а также сине-зеленых водорослей. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что из-за этого в рыбе накопился токсин. При этом в ведомстве не обнаружили отклонений от норм в пробах воды и почвы из деревни. В сообщении отмечается, что в деревне запретили вылов рыбы и использование воды из озера Андреевское.

Специалисты также исследуют несколько проб, чтобы установить причины возникновения и развития болезни, связанную с употреблением рыбы. Результаты будут готовы в течение 17 дней.

22 октября стало известно о госпитализации трех жителей деревни, которые жаловались на сильное отравление, а потом — на отказы рук и ног. Отмечается, что за две недели до этого в деревне погибли по меньшей мере 10 собак.

Через два дня стало известно, что госпитализировали еще двоих человек, они находились в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у них диагностировали редкую гаффскую болезнь. Предположительно, они заразились через мясо рыбы, пойманной в местном озере.

Гаффская болезнь по симптомам похожа на острое отравление, однако заболевание еще плохо изучено. Она возникает из-за попадания в организм токсина, который, по одной из версий, вырабатывается сине-зелеными водорослями.

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