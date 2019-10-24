Выросло число заболевших загадочной болезнью россиян после массовой гибели собак

У пятерых жителей деревни Ачира Тобольского района Тюменской области, ранее госпитализированных в тяжелом состоянии, предварительно диагностировали редкую гаффскую болезнь, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Предположительно, они заразились через мясо рыбы, пойманной в местном озере. В лабораторию отправлены пробы карася, которым питались семья заболевших и другие селяне. Также взяты образцы воды из источника водоснабжения, почвы, реки, придонного ила и речных водорослей. Все экземпляры пройдут микробиологические, паразитологические, токсикологические и радиологические исследования.

22 октября сообщалось о госпитализации трех местных жителей с неизвестной болезнью. Их экстренно доставили в больницу на вертолете. За две недели до этого в деревне погибли примерно 10 собак. «Известия» отмечали, что сначала люди жаловались на сильное отравление, потом у них отказывали руки и ноги.

Вспышка аналогичного заболевания произошла в другой деревне Тобольского района несколько лет назад. Тогда заболевших рвало, отнимались конечности. Этому также предшествовала массовая гибель собак.

Гаффская болезнь — плохо изученное острое заболевание, по симптомам похожее на тяжелое отравление. Возникает из-за попадания в организм токсина, который, по одной из версий, вырабатывается сине-зелеными водорослями. При отсутствии лечения поражаются сердце и почки.

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