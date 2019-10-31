«Билайн» создал мистическую карту московских офисов компании

В канун Хэллоуина, «Билайн» создал мистическую карту московских магазинов компании, рядом с которыми, по мнению оператора, исторически наблюдалась сверхъестественная активность, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Один из таких магазинов «Билайна» находится на Тверской улице, где по уверениям местных дворников, два раза в месяц появляется призрак черного кота гигантских размеров. Считается, что именно этот кот стал прообразом Кота-Бегемота в «Мастере и Маргарите» Булгакова.

В свою очередь, рядом с офисом «Билайна» на Большой Садовой улице находится квартира, в которой жил знаменитый писатель и драматург Михаил Булгаков. Считается, что она стала прототипом апартаментов Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Сам Михаил Афанасьевич не любил эту квартиру и называл ее «проклятой». Сейчас в ней находится музей писателя, для поклонников которого «Билайн» предлагает прочитать произведения писателя перед походом в музей.

Недалеко от офиса мобильного оператора на Спартаковской улице находится здание, построенное в XVIII веке. На фасаде дома между окнами второго этажа заметны очертания доски-календаря, построенной по принципу солнечных часов. Считается, что автором этих часов был ученый и колдун Яков Брюс, который при помощи данного хронометра указал местонахождение некоего клада. Студенты учебного заведения, находящегося в здании верят, что в нем есть потайная комната, где спрятаны сокровища Брюса. Для искателей потайной комнаты и следов волшебных часов, «Билайн» предлагает застраховать свой смартфон от «проклятий», поломок и кражи.

Тем пользователям «Билайна», которым будет интересно проверить легенду о тайнах Лефортовского дворца на Яузе, оператор предлагает отправиться в офис компании на улице Авиамоторной. Дворец был построен в 1698 году по приказу Петра I. В последствие, император передал его своему фавориту, военному деятелю и адмиралу, а также председателю оккультного «Нептунова общества» — Францу Лефорту. Новоселье состоялось 12 февраля 1699 года, а спустя несколько недель хозяин дома скончался от горячки. Легенда гласит, что незадолго до смерти, адмирал требовал, чтобы вокруг его кровати непрерывно играли музыканты. Даже спустя несколько веков, среди жителей района ходят слухи о том, что в Лефортовском дворце на Яузе, где сейчас располагается военно-исторический архив, обитает дух Лефорта, и порой звучит музыка — та самая, под которую скончался сподвижник Петра Великого.

«Билайн» работает над тем, чтобы трансформировать розничные магазины монобренда в центры притяжения и увеличить трафик посетителей, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора. В рамках новой концепции розницы, реализуемой с 2018, в магазинах оператора доступны новые услуги, призванные помочь реализовать данный проект.