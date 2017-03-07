«Вымпелком» передаст управление сетью на аутсорсинг

«Вымпелком» передаст управление своей сетью на аутсорсинг компаниям-партнерам Huawei и Nokia. О принятом решении заявил глава компании Шелль Йонсен, передает ТАСС.

«Ряд сотрудников будут физически переведены в штат наших партнеров», — отметил Шелль Йонсен. По его словам, «Вымпелком» сохранит за собой функции в сферах продаж, маркетинга, а также все коммерческие функции и будет самостоятельно принимать продуктовые и сервисные решения.

Ранее СМИ сообщали, что в прошлом году в России «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») потерял почти миллион абонентов. В частности, по итогам третьего квартала абонентская база оператора снизилась с 59 миллионов абонентов до 58,1 миллиона.

В середине февраля группа VimpelCom, владеющая 100 процентами ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) договорилась с пулом международных банков о предоставлении финансирования общим объемом 2,1 миллиарда долларов с возможностью увеличения этой суммы до 2,25 миллиарда долларов.

