Братья поспорили из-за Библии и устроили драку со стрельбой

Жителя американского штата Флорида арестованли после того, как он устроил стрельбу с братом из-за спора о Библии. Об этом сообщает сайт WCTV.

31-летний Майкл Дин (Michael Dean) и его брат в воскресенье, 27 октября, сидели на крыльце и выпивали. После нескольких бутылок алкогольных напитков, у них завязался спор о Библии, который перерос в драку.

Дин начал душить брата, но тот вырвался. После непродолжительной потасовки он отошел в палисадник и достал пистолет. Сначала Дин потребовал, чтобы брат ушел, а затем заявил, что если тот сделает хоть шаг, он начнет стрелять. Через несколько секунд мужчина четыре или пять раз выстрелил в землю около ступенек крыльца, на котором стоял его брат.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, Дин подтвердил, что драка произошла из-за спора о Библии. На месте происшествия полицейские обнаружили пять гильз сорокового калибра и две пули. Дин отрицал стрельбу и сказал, что гильзы могли выпасть из его автомобиля.

Когда правоохранители попытались задержать американца, он начал пинать дверь полицейского автомобиля. Мужчину арестовали.

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