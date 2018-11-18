Звезда YouTube присоединился к ликующим адептам теории плоской Земли

Логан Пол на Международной конференции плоской Земли Видео: @flatearthtshirtco / Instagram

В американском городе Денвер, штат Колорадо, прошла Международная конференция плоской Земли, в которой принял участие знаменитый видеоблогер Логан Пол. Об этом сообщает издание International Business Times.

На мероприятие съехались около 650 человек из разных точек земного шара. Многие из них полагают, что живут на неподвижном диске, а изображения Земли, распространяемые NASA и другими космическими агентствами, — это подделка. За участие в конференции им пришлось заплатить до 350 долларов (23 тысячи рублей).

Логан Пол обратился к собравшимся со сцены и признался, что тоже верит в плоскую Землю. Аудитория встретила его заявление оглушительными аплодисментами. «Я считаю себя человеком истины. Человеком, который стремится не быть невеждой, — сказал видеоблогер. — Вот почему я решил приехать сюда. Потому что если я о чем-то говорю, то хочу знать факты. Например, факт, что мы не были на Луне, сколько? 50 лет? Факт, что Луна испускает собственное свечение. Факт, что лучшие ученые — вы их называете "шароголовыми", да? — не могут объяснить гравитацию».

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Корреспондент The Guardian рассказывает, что в перерывах между лекциями участники конференции молились в фойе, обсуждали приближающийся конец света и обменивались библейскими цитатами, согласно которым Земля не может иметь форму шара.

«Если вы попытаетесь взять и научно доказать изгиб или движение Земли, у вас ничего не выйдет, — считает организатор конференции, канадец Робби Дэвидсон (Robbie Davidson). — Нет ни одного эксперимента, который можно провести на Земле, чтобы доказать, что Земля такая, как нас учили».

В качестве доказательства того, что Земля плоская, Дэвидсон ссылается на Библию. Похожего мнения придерживается другой участник конференции — предприниматель Натан Робертс (Nathan Roberts), торгующий книгами о креационизме. «Я нашел более 200 мест в Священном писании, которые подтверждают, что мы живем на неподвижной плоской Земле», — цитирует его The Guardian.

Земля имеет форму приплюснутого с полюсов шара со средним радиусом 6371,3 километра. Планета движется по орбите вокруг Солнца со средней скоростью 107200 километров в час.

В апреле сообщалось о первой в Великобритании конференция сторонников теории плоской Земли, которая прошла в Бирмингеме. Ее участники спорили о том, имеет ли планета форму диска, ромба или цепи переплетенных колец.

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