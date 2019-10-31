Найдена главная причина любви к алкоголю

Ученые США определили участок в мозге, который отвечает за формирование пагубных привычек, в том числе к употреблению алкоголя, и любовь к сладкому. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Обнаруженная нейронная цепь производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, — меланин-концентрирующий гормон (МСН). МСН используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью принимать лекарственные препараты.

В серии экспериментов с участием крыс было продемонстрировано, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов крыса нажимала рычаг, получая угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Грызун мог достать следующую порцию угощения, лишь нажав рычаг через 20 секунд после предыдущего нажатия. Крыса становилась нетерпеливой и часто нажимала рычаг до истечения времени, сбрасывая таймер.

В другом опыте крысы могли выбирать между двумя рычагами. Нажав один рычаг, животное немедленно получало награду, а нажатие другого давало пять угощений, но необходимо было прождать 30-45 секунд. Грызуны предпочитали пользоваться первым рычагом.

Ученые сканировали мозг подопытных животных и установили, какие нейроны вырабатывают МСН. Оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.

Исследователи планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Это поможет разработать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.

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