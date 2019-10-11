Мертвый мозг оживили на несколько недель

Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи разработали новый метод, который включал использование микрожидкостного устройства, доставляющего питательные жидкости к тканям через крошечный канал. Чтобы решить проблему высыхания, исследователи применили специальную мембрану, обеспечивающую оптимальную увлажненность.

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Жидкость циркулировала через полупроницаемый канал, состоящий из пористой мембраны, со сплошными стенками из полидиметилсилоксана. Питательная среда проходила через мембрану, которая одновременно поддерживала влажность мозговой ткани и способствовала эффективному газообмену между клетками.

В качестве живого образца использовался фрагмент супрахиазматического ядра, который отвечает за поддержание циркадных ритмов. Мыши, у которых изъяли мозговые клетки, были генетически модифицированы таким образом, что биоритмы в мозге оказались связаны с выработкой флуоресцентного белка. Как отмечают ученые, флуоресцирование происходило в течение 25 дней. Контрольный образец, находящийся в чашке с питательной средой, начал терять активность уже через 10 часов.

По оценкам исследователей, максимальное время активности мозговой ткани могло достигать 100 дней. Метод можно использовать для сохранения предназначенных для трансплантации органов.

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