Китай отказался признать срыв переговоров с США

Министерство коммерции КНР заявило, что отмена саммита АТЭС в Чили не повлияет на переговоры и плановую работу с США над торговым соглашением, передает ТАСС.

Предполагалось, что на саммите, намеченном на 16-17 ноября, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут первую часть сделки между странами.

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Однако 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера отменил мероприятие из-за массовых протестов, охвативших страну. Он признал, что решение далось ему тяжело, но подчеркнул, что ситуация в стране для него важнее международного саммита.

В сообщении китайского ведомства указано, что делегации обеих стран проводят успешные совместные консультации. «Китай и Соединенные Штаты продолжат продвижение переговоров в соответствии с планом», — подчеркнули в министерстве. Телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером должен пройти в пятницу, 1 ноября.

В Белом доме назвали отмену саммита большим сюрпризом и подтвердили, что узнали об этом из сообщений СМИ. Смогут ли Трамп и Си Цзиньпин встретиться в другом месте в ближайшее время, неизвестно. По крайней мере, других крупных форумов, на которые планировали приехать главы США и Китая, в ближайшее время нет. Подготовка двухсторонней встречи, как правило, занимает продолжительный срок. Поэтому сроки подписания сделки, о которой делегации договорились в ходе консультаций в Вашингтоне 10-11 октября, теперь не определены.

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