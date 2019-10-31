США задумали отменить некоторые санкции против российских компаний в Иране

Соединенные Штаты планируют снять санкции с ряда российских, китайских и европейских компаний, работающих в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Снятие ограничений позволит неамериканским фирмам сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Отмечается, что таким образом США хотят усложнить Ирану разработку ядерного оружия.

Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что создание ядерного оружия запрещено исламом. В то же время он указал на наличие у страны ядерных технологий.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.

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