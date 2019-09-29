Иран захотел от США 50 миллиардов долларов

Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке. Об этом заявил секретарь Совета целесообразности (аналог министерства юстиции) Мохсен Резаи, передает РИА Новости.

По его словам, данная сумма — возмещение ущерба от санкций. Резаи отметил, что Вашингтон своими ограничительными мерами хочет обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады. Он также считает, что американская сторона обвиняет Тегеран в атаках, потому что не хочет признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии были нанесены хуситами.

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СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают в себя запрет на торговлю нефтью.

В Тегеране считают, что европейские страны не делают ощутимых шагов, чтобы спасти сделку.

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