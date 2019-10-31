Объявлен лайн-ап бала-перформанса AfterHalloween

Организаторы бала AfterHalloween, который пройдет в московской гостинице Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, объявили лайн-ап вечеринки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На разных этажах гостиницы для посетителей выступят такие исполнители, как D-pulse, Phil Gerus, Alisher Sherali, ZW_J, Alvaro Suarez, The Bat Band, NILS, Hedonism, M.O.M, Pola, Nohan и Rudeboyz. Телеграм-канал «Психо Daily» организует «лабиринт по вывернутой наизнанку черной дыре» с психоделическим диско от музыкантов Kito Jempere, Timofey, Smagin, Kostromin и Voyage.

Помимо этого, организаторы обещают устроить перформанс «Клуб 27» «с выступлениями Курта Кобейна, Фредди Меркьюри, Джима Моррисона и Элвиса».

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие израильский дуэт Red Axes, мексиканский исполнитель Sainte Vie, берлинец M.A.N.D.Y., голландский музыкант Patrice Bäumel.

Бал, который проводится уже в четвертый раз и в 2019-м получивший название «Отель "Галактика блуждающих душ"», состоится 2 ноября. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

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