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Медсестра заживо похоронила умирающую в больнице женщину

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В американском городе Порт-Анджелес, штат Вашингтон, женщина подала в суд на медицинский центр «Олимпик» за халатное отношение к ее больной матери. Об этом сообщает местная газета Peninsula Daily News.

Смерть 99-летней Катрин Дело (Catherine Delo) констатировали 15 февраля 2017 года. Согласно судебному иску, который подала ее дочь Эвелин Мари Галланд (Evelyn Marie Galland), тело покойной доставили в морг с увечьями и в окровавленной простыне.

Бальзамировщик Саманта Майнер (Samantha Miner) обнаружила, что у мертвой женщины сломан нос и есть синяки на правой руке и в районе глаза. Работница морга подчеркнула, что травмы были нанесены еще при жизни Дело.

В свидетельстве о смерти указано, что женщина умерла 15 февраля в 16:30 от сердечной и дыхательной недостаточности, критической стадии сепсиса, пневмонии и инфекции мочевыводящих путей.

Эвелин утверждает, что доктора признали мертвой еще живую пациентку. «Ее завернули в специальный мешок и обращались с ней, как с покойницей, — заявил на судебном слушании Джеффри Каллис (Jeffery Kallis), семейный адвокат Дело. — Сломанный нос позволяет нам предполагать, что женщина была жива. Никто не знает деталей произошедшего».

Дочь считает, что больница нарушила правило, согласно которому смерть человека должны были установить поочередно два медработника. В халатности обвинили медсестру Карен Тайлер (Karen Tyler), которая ухаживала за больной. Эвелин заявляет, что только эта работница констатировала смерть ее матери.

По данным искового дела, Тайлер ввела пациентке морфин или его производное, когда у Катрин начались проблемы с дыханием. Лекарство привело к тому, что больная стала тяжелее дышать и вскоре умерла. «Продолжение подобного лечения лишь ускорило бы смерть», — заключил доктор Вирал Шах (Viral Shah), нанятый Эвелин для расследования.

Более того, отмечает Peninsula Daily News, когда Тайлер признала пациентку мертвой, на теле больной не было синяков и крови. Также никто не сообщал о непредвиденных инцидентах при транспортировке трупа.

Представители медицинского центра «Олимпик» отрицают свою причастность к произошедшему, просят закрыть дело и оплатить услуги адвоката. Они утверждают, что ущерб Дело был нанесен частично или полностью ее собственными действиями.

Судебное разбирательство, которое продлится от семи до десяти дней, назначено на 21 сентября 2020 года.

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