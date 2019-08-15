Покойника достали из могилы ради рабочей формы

В Кении мертвеца достали из могилы, чтобы снять с него служебную форму. Об этом сообщает местная газета The Daily Nation.

31-летний Мартин Сикуку Алукое (Martin Shikuku Alukoye) утонул в реке, его похоронили в воскресенье, 11 августа. На следующий день представители организации по делам молодежи округа Какамега, в которой он работал, пришли к его семье и попросили вернуть униформу. Родственники объяснили, что именно в этой одежде кениец лежит в гробу.

Тогда власти округа Какамега потребовали, чтобы мертвеца выкопали и отдали казенные вещи. По законам страны, администрация должна была получить судебное разрешение на эксгумацию тела. Приказ исполнили вопреки воле семьи и без привлечения верховных инстанций.

Дядя Сикуку Алукое — Фрэнсис Мутамба (Francis Mutamba), возмутился, что офицеры пренебрегли «законами их земли и предков» и выкопали гроб ради униформы. Он утверждает, что власти округа Какамега присутствовали на похоронах и не возражали, что покойный был одет в рабочий костюм.

В результате покойного переодели в другие вещи, а униформу забрали.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре медведь раскопал могилу и утащил покойника в лес. Хищник скрылся, оставив на месте происшествия лишь обрывки одежды. Отмечается, что его тело так и не нашли.

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