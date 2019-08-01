«Покойник» проснулся от щекотки и испортил могильщикам похороны

Затянувшийся розыгрыш, в который оказались втянуты сотни жителей индонезийского острова Мадура, закончился скандалом. Об этом сообщает AsiaOne.

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23 июля стало известно о смерти 38-летнего Роби Анджала (Robi Anjal) из деревни Танггумунг. В завещании он просил похоронить себя рядом с местным религиозным лидером Мохаммадом Алави (Mohammad Alawi).

Чтобы ускорить похороны, могилу копали всей деревней. «Фермеры не поливали свои табачные растения, люди, работающие за городом, решили не ехать на работу», — рассказывает житель Танггумунга Абдул Халим (Abdul Halim).

Первым заподозрил обман сын Алави: он обратил внимание на идеальную сохранность тела Роби даже спустя четыре дня после смерти. Подозрения усилились, когда ученики исламского интерната, который он возглавляет, рассказали, что покойник по-прежнему теплый.

Розыгрыш раскрылся на похоронах, когда кто-то пощекотал ногу Роби. Мужчина, которого считали мертвым, не выдержал и повернулся. Зачем и каким образом он так долго притворялся покойником, не уточняется.

Обман возмутил жителей деревни. «Если бы он был здесь перед нами, мы бы закопали его наполовину, чтобы больше не играл со смертью», — сказал Абдул Халим.

В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили мужчину к погребению.

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