Назван тревожный признак скорой смерти

Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В долговременном исследовании, которое продлилось 13 лет, приняли участие 1275 человек. Специалисты контролировали физическую активность добровольцев с помощью мониторов, надетых на запястье.

Используя статистические модели, ученые продемонстрировали, что у участников, которые случайным образом начинали двигаться активнее или вести себя более спокойно в течение 1-90 минут или более двух часов, повышался риск развития слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности в течение следующих 13 лет.

Люди с необычной картиной двигательной активности также умирали в 1,6 раза чаще.

В октябре сообщалось об открытии ученых Гарвардской медицинской школы в США, которые выяснили, что избыточная нейронная активность мозга, связанная с деменцией и эпилепсией, играет роль в старении и способствует короткой продолжительности жизни человека.

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