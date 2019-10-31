Новым «Звездным войнам» предрекли рекордный провал

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в первые выходные проката соберет меньше всех частей новой трилогии. Такой прогноз появился на основе низких предпродаж билетов на киносеансы в США, пишет NME.

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Отмечается, что девятый эпизод фантастической саги, предположительно, соберет в американском прокате за первые выходные около 200 миллионов долларов. Вышедшая в 2015 году первая часть новой трилогии «Пробуждение силы» собрала 247,9 миллиона долларов, вторая часть под названием «Последние джедаи» 2017 года — 220 миллионов.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в российский прокат 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

25 октября сообщалось, что финал девятого эпизода «Звездных войн» утек в сеть.

Star Wars / YouTube

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