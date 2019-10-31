Предприятия нацпроекта по производительности труда задумали роботизировать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о роботизации предприятий, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Проработкой предложения займутся Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг. О результатах поручено доложить до 9 декабря 2019 года.

В настоящее время нацпроект предусматривает программу поддержки автоматизации, однако она не предусматривает оснащение предприятий робототехникой.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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