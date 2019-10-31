Владимир Кличко задумался о возвращении в бокс ради рекорда

Украинский боксер Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, заявил, что может вернуться на ринг, чтобы стать самым возрастным обладателем чемпионского пояса в истории. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

«Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд», — сказал Кличко. Он напомнил, что американец Джордж Форман в 45 лет стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Кличко — бывший обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний раз он выходил на ринг в 2017-м, когда проиграл британцу Энтони Джошуа. Всего в профессиональном боксе Кличко одержал 64 победы и потерпел пять поражений.

43-летний украинец уже рассуждал о возможном возвращении в бокс. Так, в апреле этого года он заявил: «Никогда не говори никогда».

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