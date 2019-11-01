Тренер «Арсенала» наказал устроившего истерику капитана команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери исключил капитана команды Гранита Джаку из состава на игру 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Sky Sports.

«Он извинился перед болельщиками и всеми остальными. Теперь мы думаем только о завтрашнем матче. Джака в нем не сыграет, потому что нам нужно на 100 процентов сфокусироваться на игре», — заявил специалист.

27 октября у Джаки во время матча АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2) произошел конфликт с болельщиками. Фанаты освистали замененного щвейцарца, который в ответ нецензурно выругался в адрес трибун. Хавбек также отказался пожимать руку Эмери, снял игровую майку и сразу же после замены отправился в подтрибунное помещение. Позже Джака извинился за свое поведение и отметил, что фанаты «канониров» в интернете оскорбляли членов его семьи и угрожали им расправой.

В нынешнем сезоне Джака провел девять матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Встреча с «Вулверхэмптоном» состоится в Лондоне в субботу, 2 ноября. «Арсенал» после десяти туров с 16 очками занимает пятое место в чемпионате.

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