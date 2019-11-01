Двое россиян изнасиловали школьницу

В Ростовской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в изнасиловании ученицы девятого класса. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Новошахтинске. Двое местных жителей напоили школьницу, а затем изнасиловали в салоне автомобиля. Известно, что потерпевшая состоит на учете у нарколога, а также в отделе по делам несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 1 ноября сообщалось, что в Красноярском крае замначальника отдела полиции арестовали за надругательство над посетительницей кафе. Отдыхавший в заведении полицейский вышел на улицу вслед за понравившейся девушкой и совершил в отношении нее насильственные действия. После этого сотрудника отстранили от службы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru