Артисты Мариинского театра приехали в Москву, отравились и попали в больницу

Музыканты оркестра Мариинского театра госпитализированы в Москве из-за отравления. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 1 ноября.

По данным издания, в больницу попали восемь человек.

Симфонический оркестр Мариинского театра выступил 31 октября на сцене парка «Зарядье». Артисты питались блюдами из ланч-боксов.

Агентство «Москва» со ссылкой на департамент здравоохранения города сообщает, что несколько бригад скорой помощи выезжали ночью к артистам по «поводу кишечной инфекции неясной этиологии». Журналистам рассказали, что к медикам обратились 13 человек, шестеро из них, в том числе один ребенок, были госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как «нетяжелое».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!