Макгрегор отделался штрафом за драку с 50-летним посетителем бара

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признал вину в нападении на посетителя бара в Дублине. Об этом сообщает The Irish Mirror.

31-летний боец заверил суд, что подобное поведение осталось в прошлом. Он принес извинения пострадавшему Дезмонду Кио. Ему был назначен штраф в размере 861 фунта (1114 долларов). Также во время заседания стало известно, что Макгрегор уже выплатил Кио компенсацию, сумма которой не подлежит разглашению. Пострадавший отказался от показаний на суде.

О том, что Макгрегор предстанет перед судом стало известно еще в начале октября. Тогда сообщалось о возможном тюремном сроке для ирландского спортсмена.

В августе в сети появилось видео нападения Макгрегора на посетителя бара. Как стало известно позже, запись была сделана в апреле 2019-го. Агрессия бойца была спровоцирована отказом 50-летнего посетителя пробовать его фирменный виски.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

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