В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины

Жительницу американского города Батл Граунд, штат Индиана, Лору Херст (Laura Hurst) нашли мертвой с сетчатым питоном на шее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело Херст обнаружили вечером 30 октября на участке, принадлежащем шерифу округа Бентон Дональду Мансону (Donald E. Munson). Пресмыкающееся длиной 2,4 метра немедленно сняли с шеи женщины, однако реанимировать ее так и не удалось.

Согласно профилю 36-летней убитой на Facebook, она была матерью двоих детей и работала техническим специалистом в компании Kirby Risk города Лафайетт.

По предварительной версии, женщину убила змея. «Мы не можем говорить наверняка, пока не получим результаты вскрытия», — подчеркнул сержант полиции штата Ким Райли (Kim Riley).

Мансон назвал произошедшее «трагическим несчастным случаем». «Я передал полиции всю имеющуюся информацию», — утверждает шериф. Согласно данным полиции, он использовал свой участок для содержания 140 змей. На собственности не проживали люди. Херст владела около 20 рептилиями и навещала их дважды в неделю.

В 2001 году Мансон по приглашению директора посетил местную школу и показал учащимся четырехметрового питона. Тогда он рассказал, что у него в гараже живет 52 змеи, которых он разводит для продажи.

Полиция проводит расследование и выясняет подробности произошедшего. Аутопсия назначена на пятницу, 1 ноября.

Сетчатые питоны считаются самыми большими в мире змеями. Некоторые особи могут достигать 10 метров в длину и способны проглотить крокодила целиком. Представляют опасность для человека.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!