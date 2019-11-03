Загитовой предложили пойти в Госдуму

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о возможном завершении карьеры российской фигуристки Алины Загитовой. Ее слова приводит «Фонтанка».

Навка заметила, что за последний год Загитова выросла как спортсменка. «Она катается уже осмысленно. У нее такие, очень глубокие программы», — посчитала бывшая фигуристка. Она признала, что решение о продолжении карьеры полностью зависит от самой Загитовой, напомнив, что 17-летняя россиянка уже выиграла все возможные награды.

«Перед ней сейчас открыты любые двери», — заявила Навка. Говоря о перспективах Загитовой в политике, в частности, в Госдуме, спортсменка отметила: «Если она чувствует, что это ее, что ей это нравится, почему бы и нет?»

2 ноября Загитова стала второй на этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Первое место заняла ее соотечественница Алена Косторная. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2015 года. Под ее руководством фигуристка стала чемпионкой Европы и мира, а также выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

Навка — олимпийская чемпионка 2006 года в спортивных танцах. Она выступала в паре с Романом Костомаровым. Спортсменка является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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