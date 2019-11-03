Самолет с больным атташе США задержали в Москве

Российские власти задержали на несколько часов отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США. Об этом стало известно The New York Times.

По данным источников в администрации президента США, инцидент произошел в августе. Москва якобы «без видимой причины» отказывалась пропустить лайнер с американским атташе, несмотря на протесты против задержки со стороны посольства США и Госдепартамента.

Указывается, что сотрудника американского министерства обороны из посольства в России необходимо было немедленно эвакуировать из Москвы и отправить в Германию для прохождения медицинского осмотра. Имя атташе США не раскрывается.

В итоге самолет все-таки вылетел из России. «Болезнь американского дипломата не была серьезной. Он давно выздоровел и вернулся на работу в Москву», — отметили собеседники издания.

The New York Times считает, что данный эпизод связан с «длительной кампанией преследования американских дипломатов в России». В российском МИДе отметили, что американский атташе прошел пограничный контроль, находясь в машине скорой помощи, а задержка длилась около 20 минут. Ее причиной стало то, что сопровождавшие дипломата врачи были ошибочно объявлены членами экипажа, и на обработку их посадочных талонов потребовалось дополнительное время.

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