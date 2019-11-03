Трампа назвали причастным к укреплению России в Сирии

Внешняя политика президента США Дональда Трампа привела к укреплению позиций России в ряде регионов, в частности, в Сирии. Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден в интервью The Wall Street Journal.

«Не думаю, что у него вообще есть внешнеполитический курс», — заявил Байден. По его словам, в результате позиции России и правительства Башара Асада в регионе укрепились, Иран также усиливает свое присутствие.

«Все перевернулось вверх дном, и мы фактически остались там одни», — констатировал американский политик. Он выразил мнение, что слова президента о намерении захватить нефтяные месторождения сродни гигантскому плакату для вербовки в «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее Трамп заявил, что США не собираются патрулировать границы Сирии, однако сохранят контроль над нефтью. До этого глава Сирии Башар Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США, поскольку он «наиболее прозрачен».

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