Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает издание Baza.

По его данным, 14-летнюю девочку доставили в больницу после того, как врачи не смогли купировать острое состояние на месте. В настоящее время она находится в бессознательном состоянии в реанимации одной из закрытых клиник.

Другие подробности не приводятся.

Ева Польна — российская певица, композитор и автор песен. Известность получила, будучи солисткой группы «Гости из будущего». В 2009 году певица объявила о начале сольной карьеры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!