В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Небольшой пожар случился на борту самолета японского премьер-министра Синдзо Абэ во время полета в Таиланд. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает Kyodo.

Огонь вспыхнул около 15:00 по местному времени в задней части лайнера Boeing 777-300ER в помещении, где персонал готовил еду. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал, на полет инцидент не повлиял.

В Таиланде Абэ должен принять участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Boeing 777-300ER был введен в эксплуатацию в апреле, он заменил другой правительственный борт, Boeing 747.

В октябре у самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время испытательного полета отказали тормоза.

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